Le “previsioni meteo” della marmotta Phil: negli USA il gelo non molla la presa, l’inverno durerà ancora 6 settimane

MeteoWeb

Come ogni anno c’è stata grande attesa negli Stati Uniti per le tradizionali “previsioni meteo” della marmotta Punxsutawney Phil, nel “Giorno della Marmotta” (Groundhog Day), che viene celebrato ogni 2 Febbraio a Punxsutawney, in Pennsylvania.

La “previsione” viene fatta in base all’ombra del roditore: se la vede quando esce fuori dalla tana, significa che l’inverno durerà un altro mese e mezzo, se invece non la vede vuol dire che la primavera arriverà presto, accompagnata da temperature miti.

La marmotta Phil oggi ha cercato la sua ombra per la 136ª volta: durante la cerimonia, il roditore ha visto la sua ombra, e quindi, in base alla tradizione, in America sono previste altre 6 settimane di freddo inverno.

Secondo i media locali, le previsioni di Phil azzeccano solo nel 40% dei casi. Anche l’anno scorso aveva previsto un inverno più lungo: in alcuni Stati a Febbraio le temperature sono state più rigide rispetto alla media del periodo, tuttavia a Marzo erano più alte.

Phil è la più famosa di un piccolo gruppo di marmotte che si ritiene siano in grado di fare previsioni del tempo, insieme alla marmotta Chuck (Charles G. Hogg) di Staten Island a New York e a General Beauregard Lee di Atlanta. Il National Climatic Data Center del NOAA ha fatto una verifica sulle previsioni di Phil e le ha trovate alquanto scarse, verificando che la marmotta “non ha capacità preveggenti”: “Non è esattamente un’idea brillante quella di usare l’ombra di una marmotta come strumento di previsione meteorologica per gli interi Stati Uniti”.

Il 2 Febbraio è un giorno simbolico, in quanto si trova a metà strada tra il solstizio d’inverno e l’equinozio di primavera: è per questo motivo che nel giorno della Candelora (che si celebra in gran parte del mondo) è consuetudine pronosticare il meteo delle settimane successive.