Meteo, le temperature massime di oggi: +24°C a Sciacca e Orosei, +22°C a Luzzi, +21°C a Cascia e Amandola

MeteoWeb

Oggi è stata un’altra giornata all’insegna dell’alta pressione sull’Italia, con tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Tuttavia, non sono mancate nubi basse e nebbie, soprattutto sulle regioni tirreniche. Le temperature sono in aumento un po’ su tutto il Paese.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 18 febbraio 2022, in alcune località italiane: