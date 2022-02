L’eruzione sottomarina di Tonga ha innescato 590mila fulmini vulcanici, “un evento straordinario” [VIDEO]

MeteoWeb

Quando il vulcano sottomarino al largo di Tonga ha eruttato il mese scorso, è stato accompagnato da uno dei più grandi eventi di fulmini vulcanici mai registrati.

L’isola vulcanica Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, a circa 65 km a Nord di Nuku’alofa, la capitale di Tonga, mostrava segni di irrequietezza da circa un mese prima dell’inizio di una serie di esplosioni avvenute a partire dal 13 gennaio.

Due giorni dopo, il magma in risalita, surriscaldato a circa +1.000°C, ha incontrato acqua di mare a +20°C, provocando un’esplosione istantanea e massiccia. Quella sera sono stati registrati quasi 400mila fulmini in 6 ore.

“Non riesco a immaginare cosa abbiano passato le persone sulle isole, con un’enorme nuvola di cenere in cielo, uno tsunami che ha inondato tutto ciò che possedevano e fulmini intorno a loro. Deve essere sembrato apocalittico,” ha dichiarato Chris Vagasky, meteorologo dell’azienda finlandese Vaisala.

La società di tecnologia ambientale ha studiato il pattern creato quando il pennacchio dell’eruzione ha colpito la stratosfera e si è diffuso verso l’esterno.

Secondo i dati di una rete globale di rilevamento dei fulmini a terra di proprietà e gestita da Vaisala, soprannominata GLD360, si sono verificati un totale di quasi 590mila fulmini in un periodo di 3 giorni, facendo impallidire un evento storico, l’eruzione del 2018 dell’Anak Krakatau in Indonesia, durante il quale un grosso pezzo laterale dell’isola vulcanica è scivolato nell’oceano, innescando uno tsunami.

“Nell’eruzione dell’Anak Krakatau del dicembre 2018, abbiamo rilevato circa 340mila eventi in un periodo di una settimana, quindi rilevarne quasi 400mila in poche ore è straordinario,” ha affermato Vagasky.

La natura altamente esplosiva dell’eruzione in Tonga potrebbe essere una ragione per il gran numero di fulmini. Un altro fattore è la presenza di acqua di mare: la lava si rompe in pezzi più piccoli quando entra in contatto con l’acqua, aumentando così il numero di particelle cariche disponibili per la collisione, provocando fulmini.

“Molte ricerche verranno condotte nei mesi e negli anni a venire per comprendere il fenomeno,” ha affermato Vagasky.