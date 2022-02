L’immagine EO della Settimana ci porta a Hereford, Texas

MeteoWeb

Hereford, che è il capoluogo della contea di Deaf Smith in Texas, è ampiamente conosciuto per la sua industria agricola. Nota come la capitale mondiale della carne bovina per via del vasto numero di bovini nutriti, Hereford può essere individuata nella parte centrale inferiore dell’immagine. L’area è nota per il suo clima semi-arido, con l’agricoltura intensiva e l’allevamento supportati dall’irrigazione ottenuta dalla falda acquifera di Ogallala, una gigantesca riserva d’acqua sotterranea che copre otto Stati privi di sbocco sul mare.

Nell’area viene coltivata una varietà di prodotti tra cui grano, frumento, mais, soia e cipolle. Le geometrie circolari che compaiono nell’immagine sono un esempio di sistemi a irrigazione a perno centrale, dove l’apparecchiatura ruota attorno a un perno centrale e le coltivazioni sono annaffiate con degli irrigatori. Questo tipo di irrigazione aiuta i coltivatori nella gestione della domanda di acqua per l’innaffiamento e aiuta a preservare le loro preziose fonti di acqua. Questa immagine composita delle High Plains del Texas è stata ottenuta dalla combinazione di tre immagini separate di tipo NDVI (Normalized Difference Vegetation Index – Indice della Differenza di Vegetazione Normalizzata) acquisite dalla missione Copernicus Sentinel-2 tra il 17 marzo e il 21 aprile 2019. Le tonalità di rosso, giallo e verde indicano cambiamenti nella crescita della vegetazione all’inizio della stagione. Le macchie nere di terreno presentano una vegetazione molto bassa per la stagione, mentre le aree di colore bianco indica un alto livello di vegetazione nel periodo delle tre date. L’indice NDVI è ampiamente utilizzato nel telerilevamento, in quanto fornisce agli stati elettrici e una misura accurata della salute delle piante. Si può vedere la Route 60 americana attraversare nell’angolo in basso a destra nell’immagine. L’autostrada è una delle principali vie di comunicazione est-ovest degli Stati Uniti, che si estende per oltre 4.200 km dal sud-ovest dell’Arizona alla costa dell’Oceano Atlantico in Virginia.