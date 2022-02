L’immagine EO della Settimana ci porta a Washington, negli Stati Uniti

Landsat-9 è stato lanciato nel settembre del 2021 e i suoi dati sono ora disponibili pubblicamente per utenti e ricercatori di tutto il mondo. Il satellite continuerà il ruolo critico del programma nel monitorare, comprendere e gestire le risorse del suolo necessarie al sostentamento della vita umana.

Frutto di una collaborazione tra NASA e US Geological Survey, il satellite ha a bordo due strumenti scientifici, l’Operational Land Imager 2 (OLI-2) e il Thermal Infrared Sensor 2 (TIRS-2). Lo strumento OLI-2 acquisisce immagini della superficie terrestre nelle bande del visibile, del vicino infrarosso e dell’infrarosso a onde corte, mentre TIRS-2 misura la radiazione infrarossa termica, ovvero il calore, emessa dalla superficie terrestre.

Questa immagine in falsi-colori, acquisita il 12 febbraio 2022 da Landsat-9, è stata elaborata utilizzando il canale nel vicino infrarosso del satellite. Questo canale è spesso utilizzato per evidenziare la vegetazione, che risulta particolarmente evidente nella metà inferiore dell’immagine. I campi attualmente impiegati per coltivazioni sono visibili in rosso acceso, mentre le aree prive di vegetazione appaiono in verde e marrone. Le forme circolari, predominanti in basso a sinistra, sono campi con irrigazione a perno centrale, dove un dispositivo ruota attorno ad un perno centrale e le coltivazioni vengono innaffiate con irrigatori. Lo Stato di Washington è leader nell’agricoltura, con le produzioni principali costituite da mele, latte, patate e grano.

Il fiume Columbia, il fiume più grande del Pacifico nord-occidentale, è visibile in nero nella parte superiore dell’immagine. Il fiume nasce nelle Montagne Rocciose della Columbia Britannica (British Columbia), in Canada, scorre attraverso gli Stati di Washington e dell’Oregon, per poi sfociare nell’Oceano Pacifico. Il fiume è una delle maggiori fonti mondiali di energia idroelettrica e, con i suoi affluenti, rappresenta un terzo del potenziale di energia idroelettrica degli Stati Uniti.

Dal momento che l’acqua assorbe una discreta quantità di radiazione, i corpi d’acqua, come il fiume Columbia, appaiono di colore nero nell’immagine. Tuttavia, alcuni corpi idrici ghiacciati, disseminati sulla sinistra nell’immagine, possono essere visti in turchese poiché il ghiaccio riflette meno nel canale dell’infrarosso vicino – rispetto alla banda visibile dello spettro.