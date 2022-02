L’infettivologo Bassetti: “crollo verticale di ricoveri per Covid, la quarta ondata si sta esaurendo”

MeteoWeb

“Abbiamo assistito negli ultimi 10 giorni ad un crollo verticale di ricoveri per Covid, a conferma che questa quarta ondata si sta esaurendo“: è quanto ha scritto su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova. “Ora – ha sottolineato l’infettivologo – occorre attrezzare tutti i reparti degli ospedali e tutti gli ospedali per assistere chi ha il tampone positivo per Sars-CoV-2, che, ricordiamolo, non vuol dire avere il Covid“.

“È anacronistica oggi la visione degli ospedali Covid o dei reparti unicamente dedicati al Covid. Non va fatto prima di tutto per il bene del paziente“. “Noi nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino – ha concluso Bassetti – dopo la prima ondata, abbiamo sempre avuto almeno il 50% dei posti letto per chi non aveva il Covid“.