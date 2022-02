L’Islanda revoca tutte le restrizioni COVID-19: “i vaccini non bastano, le persone devono infettarsi”

MeteoWeb

L’Islanda eliminerà tutte le restanti restrizioni COVID-19 venerdì, compreso il limite di 200 persone di assembramento al chiuso e l’orario di apertura limitato dei bar. Lo ha annunciato oggi il Ministero della Salute. “La diffusa resistenza della società al COVID-19 è la via principale per uscire dall’epidemia. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario che quante più persone possibile siano infettate dal virus poiché i vaccini non sono sufficienti“, ha precisato il ministero in una nota, citando le autorità per le malattie infettive.

“Per raggiungere questo obiettivo, il maggior numero possibile di persone deve essere infettato dal virus poiché i vaccini non sono sufficienti, anche se forniscono una buona protezione contro malattie gravi“, ha aggiunto. Anche tutte le restrizioni alle frontiere sarebbero state revocate, ha affermato. L’Islanda, con una popolazione di circa 368.000 persone, ha recentemente registrato tra 2.100 e 2.800 infezioni giornaliere. Più di 115.000 infezioni sono state registrate durante l’epidemia e 60 sono morte a causa del COVID-19.