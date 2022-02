Luc Montagnier è morto? Tra verità e fake news, le notizie che arrivano dalla Francia

MeteoWeb

Ha già fatto il giro del web la notizia, non ancora pienamente confermata, della morte del premio Nobel Luc Montagnier, da sempre schierato contro la vaccinazione indiscriminata di tutta la popolazione contro il Covid. Ciò che resta ancora da capire è: Montagnier è realmente morto o si tratta dell’ennesima fake news?

La notizia è stata rilanciata dalla Francia, a seguito di un tweet della (presunta) testata France Soir, che ha però solo un account Twitter e nessun sito web di riferimento. La rivista in questione, infatti, è stata pubblicata in forma cartacea solo fino al 2011. “Il professor Luc Montagnier, Premio Nobel per la Medicina 2008, è morto pacificamente l’8 febbraio 2022 alla presenza dei suoi figli. 18 agosto 1932 – 8 febbraio 2022 Pace all’anima di questo grande uomo”. Questo il messaggio twittato da France Soir.

Al momento la notizia non trova conferme ufficiali dalla famiglia del premio Nobel per la Medicina, e nessuna agenzia di stampa italiana ha battuto la notizia. L’unica comunicazione, dunque, è stata solo quel tweet fino a quando Alexandra Henrion-Caude, scienziata, ricercatrice, specialista de l’ARN. Fondatrice de l’Institut de Recherche SimplissimA nonché amica di Luc Montagnier, ha twittato: “LUTTO NAZIONALE. Si è semplicemente sacrificato al compito di salvare ciò che poteva ancora essere salvato. Un uomo di rara intelligenza, curioso di tutto. Il significato di servire fino alla fine. Fedele alla scienza fino alla fine. Dolore intenso e immensa gratitudine GRAZIE CARO PROFESSORE!“.

D’altro canto, però, sono arrivate anche delle smentite. MediaMass sottolinea come la notizia sia priva di fondamento, dato che l’entourage del Premio Nobel francese hanno “formalmente negato” la veridicità della notizia di Montagnier morto. Potrebbe trattarsi di fake news, dunque, ma non vi è ancora certezza né in un senso né nell’altro.