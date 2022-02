Macchia di petrolio al largo di Israele: si teme un disastro ecologico

MeteoWeb

Macchie di petrolio sono state individuate dalle autorità israeliane a una ventina di km dalla costa del Paese: si teme possano rappresentare una minaccia per l’ambiente nazionale e della regione.

Il Ministero della Protezione ambientale ha spiegato che la fuoriuscita è molto estesa e si sta muovendo rapidamente.

Le macchie sono state localizzate da un volo di ricognizione di sicurezza a ovest delle coste israeliane e nuove indagini sono previste nel pomeriggio.

Ynet riporta che il Ministro della protezione ambientale Tamar Zandberg e il direttore generale del ministero della protezione ambientale Galit Cohen hanno discusso i potenziali rischi per l’ambiente con esperti in materia, anche militari.

Lo scorso anno una fuoriuscita di petrolio da una nave libica a 50 km dalle coste israeliane ha causato gravi danni ecologici.