Meteo, forte maestrale in Sardegna: raffiche di 130km/h a Cagliari, albero cade e danneggia due auto

L’Italia è sferzata da forti venti da Nord a Sud. Mentre al Nord è il forte Foehn a determinare situazioni di criticità, con danni diffusi, incendi in Piemonte e persino feriti a Milano, la Sardegna fa i conti con un forte maestrale. La zona più colpita è il settore meridionale dell’isola, dove le raffiche hanno sfiorato i 140km/h.

Tra le raffiche più forti registrate oggi in Sardegna, segnaliamo: 139km/h a Teulada, 130km/h a Cagliari, 116km/h a Sinnai, 101km/h a Orosei, 95km/h a Iglesias, 84km/h a Villaputzu.

A Cagliari, il forte vento ha causato numerosi danni, costringendo i Vigili del Fuoco ad oltre una ventina di interventi. Decine le chiamate al Comando provinciale e alla centrale operativa della Polizia municipale per cornicioni, pali e rami pericolanti, o per bidoni dell’immondizia e transenne spostate dalla fuori del vento. L’episodio più grave si è verificato in via Flavio Gioia, nel quartiere Cep, dove un pino è stato sradicato ed è caduto sopra due auto in sosta danneggiandole. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia municipale e gli uomini del verde pubblico che si occuperanno di rimuovere la pianta.

A causa del forte vento, oggi sono state sospese le corse sulla tratta marittima Sardegna-Corsica.