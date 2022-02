Maltempo: allerta meteo arancione per rischio vento a Milano

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un’allerta arancione per rischio vento per il nodo idraulico di Milano. Sulla pianura, in particolare sui settori occidentali, sono previste a partire dalle ore 6 di domani, lunedì 7 febbraio, raffiche di vento, anche a carattere di foehn.

Il Centro operativo comunale (COC) ha attivato i monitoraggi.