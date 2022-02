Maltempo e neve: 300 interventi dei vigili del fuoco in Emilia-Romagna, Molise e Abruzzo [FOTO]

MeteoWeb

Sono 300 gli interventi effettuati nelle ultime 24 ore dai vigili del fuoco, a causa del maltempo che ha interessato i rilievi della fascia adriatica di Emilia-Romagna, Abruzzo e Molise.

Soprattutto in Abruzzo si sono verificate abbondanti nevicate anche a quote basse nelle aree interne e forti raffiche di vento sulla costa: le province maggiormente interessate sono state Pescara, L’Aquila e Chieti.

Decine di interventi anche in Molise dove le squadre hanno lavorato per alberi abbattuti dalla neve.

Una famiglia residente a Belmonte del Sannio (Isernia) con un bambino piccolo è rimasta bloccata durante la notte a causa della nevicata che in alto Molise ha raggiunto gli oltre 40 centimetri. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agnone con il gatto delle nevi in dotazione. La squadra ha lavorato quasi 2 ore per liberare la strada e accompagnare la famiglia fino a casa, vista l’impossibilità di trovare una sistemazione alternativa nella zona. Ad Agnone invece, sempre in provincia di Isernia, 4 turisti che avevano trascorso la giornata in montagna e stavano facendo rientro a Chieti sono rimasti bloccati dalla bufera di neve. Anche in questo caso è intervenuta una squadra di vigili del fuoco che li ha accompagnati in un bed and breakfast dopo che la loro auto è rimasta in panne.

Al lavoro durante la notte tutte le squadre del comando provinciale di Isernia per le problematiche legate alla neve e alle avverse condizioni meteo. Si sono verificati diversi piccoli incidenti con feriti lievi. Il più grave sulla Statale 650 all’altezza di Pescolanciano dove due autovetture si sono scontrate. I tre feriti sono stati presi in cura dal personale del 118.