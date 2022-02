Maltempo, forti temporali tra Toscana ed Emilia Romagna: rovesci di grandine e graupel, imbiancata anche Firenze – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un fronte temporalesco ha interessato l’alta Toscana e l’Emilia Romagna, con oltre 5mila fulmini registrati nell’area. I temporali hanno prodotto anche rovesci di grandine e graupel (neve tonda), come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e del video in fondo all’articolo. Una forte grandinata ha imbiancato Firenze, dove la temperatura è scesa fino a +8°C. Segnalata neve tonda anche a Rignano sull’Arno, sempre nel Fiorentino, e rovesci di graupel anche sull’Appennino reggiano.

