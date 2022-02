Maltempo, arrivato il fronte freddo: graupel in Puglia e Basilicata, danni e alcune zone senza elettricità per il vento nel Materano – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un poderoso fronte freddo sta investendo le regioni adriatiche e del Sud, portando un peggioramento del tempo. Intensi temporali sono accompagnati da forti raffiche di vento e crollo verticale delle temperature, scese anche di 8°C. L’ingresso del fronte freddo ha portato la vista di imponenti nubi a mensola tra Puglia e Basilicata.

Un temporale ha interessato Torremaggiore (Foggia), scaricando graupel che ha ricoperto le strade di ghiaccio. Episodi di graupel si sono verificate anche a San Giovanni Rotondo e ad Avigliano, nel Potentino (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Il forte vento ha provocato danni e disagi nel Materano. I disagi maggiori in alcune contrade di Matera, e tra Policoro e Scanzano, dove il vento ha provocato la caduta di alberi e danneggiato i tetti di alcune abitazioni. Da alcune ore diverse zone sono senza energia elettrica. Disagi anche alla circolazione automobilistica sulla strada statale 407, tra Bernalda e Metaponto, per via di un albero caduto sulla carreggiata. Sul posto Carabinieri e Polizia stradale.

Con l’ingresso del fronte freddo, scenderà anche la quota neve che dovrebbe attestarsi intorno ai 600 metri. Il peggioramento proseguirà verso sud, riportando la neve sull’Appennino centro-meridionale.

Intanto da questo pomeriggio le Eolie sono isolate a causa del maltempo. Sulle sette isole soffia vento molto forte da ovest-nord-ovest a 50 chilometri orari e il mare ha raggiunto forza 5-6. Le isole minori sono prive di collegamenti da ieri pomeriggio. La nave serale della Siremar da Milazzo non è partita e di conseguenza domattina salterà il collegamento della prima corsa da Lipari.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: