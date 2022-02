Maltempo, il ciclone polare imbianca il Molise: a Campobasso scenari fiabeschi, sommersa dalla neve [FOTO]

MeteoWeb

Una forte nevicata ha imbiancato nella notte Campobasso.

A partire dalle 23 almeno 30 cm di accumulo hanno ricoperto la città molisana. Strade, edifici, auto: tutto completamente sommerso dalla coltre bianca, compresi numerosi alberi, che, appesantiti, hanno ceduto e per tale motivo sono stati numerosi gli interventi dei vigli del fuoco per rimuovere le piante cadutenelle strade.

I pompieri sono intervenuti in particolare nel quartiere Vazzieri, lungo via Garibaldi e lungo la strada che porta ai Monti.

Diversi gli automobilisti rimasti bloccati a causa delle strade completamente coperte dalla neve.

Magico lo scenario per gli amanti della neve, che, alla vista dei primi fiocchi sono usciti di casa per immortalare lo spettacolo.

