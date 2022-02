Maltempo in Campania: fitta nevicata ad Avellino e sul Vesuvio, il vulcano imbiancato fino a bassa quota [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Le precipitazioni insistenti e le temperature in calo hanno imbiancato il Vesuvio, che appare innevato dalla cima fino alle quote più basse. Lo spettacolo è visibile in queste ore dalle abitazioni di Napoli e dei paesi della fascia costiera. Nonostante al momento siano cessate le piogge, le temperature restano ancora basse.

Nevica abbondantemente ad Avellino città e in tutta l’Irpinia: lo stadio “Partenio Lombardi” è stato ricoperto da una spessa coltre bianca. Dopo le verifiche di rito, l’arbitro ha decretato l’impossibilità di disputare la gara del campionato di lega Pro Avellino-Catania.

In provincia al momento non si segnalano disagi particolari. Qualche criticità è segnalata nei collegamenti con l’Alta Irpinia, attraverso la statale 7 Bis Ofantina, ma i mezzi spazzaneve e spargisale sono in azione, così come sul tratto Irpino dell’autostrada A16 Napoli-Canosa, tra le uscite di Baiano e Lacedonia.

Su tutte le strade si circola con le dotazioni invernali, pneumatici da neve o catene a bordo.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: