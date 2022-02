Maltempo, in Molise scuole chiuse per neve: l’elenco dei comuni

MeteoWeb

Scuole chiuse lunedì 28 febbraio in Molise in diversi comuni, a causa del maltempo che sta interessando in maniera importante una vasta porzione nel Medio e nell’Alto Molise. Hanno firmato le ordinanze che dispongono la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado i sindaci di Campobasso, Ferrazzano, Campolieto, Ripalimosani, Mirabello Sannitico, Capracotta, Montagano. Scuole chiuse anche a Vinchiaturo, Guardiaregia e Macchiagodena, dove però la decisione era già stata presa per il ponte di Carnevale.