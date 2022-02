Maltempo in Piemonte: Colle della Maddalena chiuso per neve

MeteoWeb

Anas ha chiuso a tempo indeterminato dalle 20 di oggi la strada statale del Colle della Maddalena, il collegamento internazionale tra sud Piemonte e Francia, in valle Stura. Lo stop e’ tra Argentera e il confine di Stato. Per Anas un “provvedimento tecnico adottato sulla base dell’evoluzione delle previsioni meteo e in accordo con il gestore francese” della strada sull’altro versante delle Alpi, che “contestualmente chiude al traffico il versante di competenza“. La limitazione restera’ in vigore “fino a cessata necessita’“, cioe’ quando verra’ rimossa la neve che cade da questa mattina. Gia’ dalle prime ore del mattino Anas aveva imposto il divieto di passaggio ai Tir oltre le 19 tonnellate di peso.