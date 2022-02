MeteoWeb

Mentre l’alta pressione riguadagna terreno sull’Italia, portando un miglioramento delle condizioni al Nord e sulle regioni tirreniche, il Sud oggi è stato colpito dagli ultimi fenomeni di instabilità. Si registrano punte di quasi 40mm di pioggia nel Reggino, in Calabria, e 23mm a Messina.

Restando in Sicilia, intense grandinate hanno colpito oggi Siracusa e Francofonte, sempre nel Siracusano, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video seguente.