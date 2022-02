Maltempo in Veneto: intensa nevicata sull’Altopiano di Asiago, 25-30 cm in città [FOTO]

MeteoWeb

Dalla serata di ieri è in atto un’abbondante nevicata sulla montagna vicentina.

Sull’Altopiano dei Sette Comuni (Vicenza) i fiocchi sono caduti anche nella mattinata di oggi: si è accumulato un manto fresco tra i 25 e i 30 cm ad Asiago e Gallio, attorno ai 1000 metri di altitudine, mentre nelle località sciistiche si sfiora il mezzo metro.

Neve durante la notte anche sulle Dolomiti, in particolare in quelle meridionali, e in Lessinia (Monte Tomba e Monte Baldo), dove il manto fresco varia tra i 20 e i 25 cm.

