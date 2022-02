Maltempo: interventi a Civitavecchia per il forte vento

MeteoWeb

Già dalle prime ore del mattino, a causa del forte vento, i vigili del fuoco di Civitavecchia sono impegnati in numerosi interventi di messa in sicurezza di alberi pericolanti, cornicioni ed insegne pubblicitarie. Alle 10 sono stati allertati dalla Polizia di Stato per le lastre di marmo distaccatesi dalla parete di un’attività commerciale, in Corso Centocelle angolo Largo Arditi del Popolo. Gli uomini della caserma Bonifazi hanno immediatamente pubblicato l’area e con l’ausilio dell’autoscala hanno pubblicato le parti pericolanti. Visto l’ imperversare di forti raffiche di vento dura le richieste di soccorso al centralino dei vigili del fuoco.