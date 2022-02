Maltempo: montagne del Veneto nuovamente imbiancate, 10-15 cm di neve fresca

MeteoWeb

Nuove nevicate hanno interessato nelle ultime 24 ore le montagna del Veneto, in particolare le Dolomiti, con accumuli tra 10 e 15 cm: lo riporta l’Arpav, nel bollettino sulle precipitazioni nevose.

Sul Passo Falzarego si misurano 13 cm di neve fresca, 15 cm in quota, ai 2.600 metri di Ra Valles.

Imbiancata anche Cortina d’Ampezzo (5 cm).

La perturbazione ha lasciato poca neve sull’Altopiano di Asiago e sul Monte Tomba, in Lessinia.

Sulle Dolomiti settentrionali il manto va dai 50 ai 90 cm.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: