Maltempo, neve fino a bassa quota al Nord: 40cm sulle Alpi Liguri, fiocchi nei quartieri collinari di Genova – FOTO

Come anticipato, la neve sta scendendo di quota nella notte al Nord: si registrano fiocchi anche sui quartieri collinari di Genova. Nevica copiosamente sulle Alpi Liguri e Marittime: gli accumuli si avvicinano ai 40cm in Alta Val Tanaro. Nevica a bassa quota anche in Piemonte, nel Cuneese e nell’Alessandrino: imbiancate Cuneo, Mondovì e Ceva.

La neve è scesa fino a bassa quota anche in Valtellina e Valchiavenna. L’ondata di maltempo ha colpito anche le zone di fondovalle della provincia più a nord della Lombardia. Non si segnalano, al momento, problemi particolari alla viabilità. I timori sono per possibili gelate notturne che renderebbero più rischioso il transito, in attesa dell’entrata in azione dei mezzi spazzaneve e spargisale.

La neve sta scendendo copiosa anche lungo le autostrade A6 ed A26 ma non si registrano al momento problemi al traffico veicolare.

