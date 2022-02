MeteoWeb

Come da previsioni meteo, una perturbazione nord-atlantica è in piena azione oggi sull’Italia, anche con annesso minimo depressionario al suolo attualmente collocato in prossimità del Nord Italia. La neve ha fatto la sua comparsa fino a bassa quota anche su parte dell’Emilia, come nel Reggiano ma soprattutto tra il Piacentino e il Parmense (foto nella gallery a corredo dell’articolo).

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: