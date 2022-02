Maltempo, neve in Calabria e Sicilia: FOTO e VIDEO da Sila, Aspromonte e Madonie

MeteoWeb

Un vortice freddo ha interessato oggi le regioni del Sud, portando temporali sparsi e locali nevicate fino a quote di alta collina o bassa montagna tra Calabria e Sicilia.

Nevicate hanno interessato la Calabria generalmente oltre 800 metri sul Cosentino (ma localmente più in basso), oltre i 900 metri sul Crotonese e più in alto sul resto della Calabria. A Camigliatello Silano, sulla Sila Grande (CS), il manto della neve nevoso ha raggiunto i 40-50cm, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Discrete nevicate si sono verificate anche a Gambarie d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria.

In Sicilia, la neve è arrivata anche sulle Madonie, con forti nevicate che hanno colpito Petralia Soprana, Petralia Sottana, Geraci Siculo e Gangi. Nella gallery, alcune immagini da Piano Battaglia. Sempre nel Palermitano, si sono verificate anche grandinate e forte vento.