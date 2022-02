Maltempo: nevica nell’Ascolano, disagi per vento nel Pesarese

MeteoWeb

Nell’Ascolano la neve sopra è arrivata sopra i 400 mt. Nella zona di Arquata sta nevicando in maniera insistente e sul terreno si sono accumulati già 20-25 cm di coltre bianca che però, al momento, non stanno causando disagi particolari. Neve anche sulla Strada statale 4 Salaria ma si transita regolarmente. Previste nevicate fino alla prossima notte. Nelle Marche, nel Pesarese e nell’Anconetano, forte vento e pioggia gia’ dal tardo pomeriggio di ieri e anche oggi, accompagnati da un sensibile abbassamento delle temperature. In provincia di Pesaro Urbino, in particolare, vigili del fuoco ‘sotto pressione’ per i tanti interventi da effettuare: oltre 30 nella notte appena trascorsa, un’altra trentina in mattinata. Si tratta nello specifico di piante a terra, rami pericolanti ma anche di qualche impalcatura che ‘traballa’ a causa del vento: un’impalcatura, nei pressi della caserma di Pesaro, si era quasi staccata ei pompieri stanno provvedendo a ripristinare la situazione. Segnalati anche diversi interventi dei vigili del fuoco nel Fermano, per piante rese pericolanti da raffiche di vento.