Maltempo Puglia: a Monte Sant’Angelo scuole chiuse per vento forte

MeteoWeb

“Le raffiche di vento sono violente e per questioni di sicurezza e incolumità ho disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale“: è quanto ha affermato il sindaco di Monte Sant’Angelo (Foggia), Pierpaolo d’Arienzo. “Abbiamo chiuso anche il Centro Comunale di Raccolta mentre il porta a porta sarà eseguito normalmente. Con il Comandante della Polizia Locale, i Carabinieri, la Protezione Civile e l’intera Amministrazione stiamo monitorando continuamente la situazione: l’invito è quello di non frequentare aree dove sono presenti alberi“, ha scritto in primo cittadino in un post su Facebook.