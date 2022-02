Maltempo Sicilia: dichiarato lo stato di emergenza per le frane di Polizzi Generosa e Petralia Sottana

MeteoWeb

Su proposta motivata del Dipartimento regionale di protezione civile, la giunta regionale siciliana ha dichiarato lo stato di crisi regionale e ha richiesto lo stato di emergenza nazionale per i comuni colpiti dagli eventi meteo avversi di dicembre 2021 e gennaio 2022 e in particolare per Polizzi Generosa e Petralia Sottana.

Due grandi frane hanno colpito i due centri provocando danni ad oltre 60 case e alle strade e l’evacuazione di circa 50 persone.