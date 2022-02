Maltempo: temperature in calo in Campania, la neve ricopre il Vesuvio [FOTO]

MeteoWeb

Con il crollo delle temperature il Vesuvio è nuovamente innevato: i residenti nei comuni alle pendici del vulcano stamattina si sono svegliati con un panorama mozzafiato.

Le piogge cadute per buona parte della notte, stamattina hanno lasciato spazio a pochi raggi di sole, che hanno rivelato un Vesuvio imbiancato in buona parte, visibile anche da Napoli.

La protezione civile regionale della Campania ha diramato un’allerta meteo per forte vento e possibili mareggiate.

