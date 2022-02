Maltempo, vento forte e freddo al Centro/Sud: tanta neve imbianca Maceratese, Chietino e Cassinate [FOTO]

MeteoWeb

Un fronte freddo che si estende dall’Europa orientale sul nostro Paese sta colpendo in queste ore le regioni del Centro Italia, avanzando verso Sud.

I paesi terremotati a ridosso dell’Appennino marchigiano nel Maceratese da stamani sono interessate da una fitta nevicata.

Visso, Ussita, Castelsantangelo sul Nera sono ricoperte da circa 20 centimetri di neve, caduta abbondante soprattutto ad alta quota. Secondo il Centro Multirischi Marche, sono attese ancora nevicate per la giornata di domani su tutto il settore Appenninico.

Il maltempo che ha colpito l’Abruzzo sta interessando anche Chieti, dove sta nevicando: spargisale e spazzaneve sono al lavoro sulle arterie principali di accesso e uscita dalla città, a partire dalla Colonnetta.

Il forte vento sta provocando diversi disagi in queste ore nel Ternano, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. In particolare, i pompieri sono intervenuti per rami spezzati od alberi pericolanti. I comuni più interessati, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, sono quelli di Amelia ed Orvieto.

Una fitta nevicata ha imbiancato anche le vette della provincia di Frosinone fino a quote collinare. I fiocchi hanno ricoperto l’abbazia di Montecassino, sui rilievi di Cervaro, San Vittore, Esperia, Castelnuovo Parano.

