Corsa contro il tempo in Marocco: bimbo di 5 anni caduto in un pozzo, Rayan è da 40 ore a 60 metri di profondità

Sono in corso a Chefchauen, in Marocco, i tentativi di recuperare Rayan, il bimbo di 5 anni caduto in un pozzo nel tardo pomeriggio di martedì.

Il piccolo, leggermente ferito alla testa, si trova da oltre 40 ore a 60 metri di profondità, dove fa molto freddo e manca ossigeno.

La corsa contro il tempo per salvare il Rayan sta tenendo tutto il Marocco con il fiato sospeso, come accadde nel 1981 in Italia per Alfredino Rampi.

Durante la notte almeno 5 mezzi della Protezione civile hanno scavato a qualche metro di distanza dal pozzo: l’obiettivo è arrivare a una profondità sufficiente per poter creare un passaggio trasversale verso il punto dove si trova Rayan.

A complicare la situazione, il terreno della catena del Rif, a Tamrut, roccioso e difficile da perforare.

Sul posto anche una squadra di speleologi che ha tentato di calarsi nel pozzo, senza successo purtroppo, perché il cunicolo è molto stretto.