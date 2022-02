Clima, mega siccità nel sud-ovest del Nord America: “il 2000-2021 è stato il periodo di 22 anni più secco almeno dall’800 d.C.”

MeteoWeb

“Una precedente ricostruzione fino all’800 d.C. indicava che il deficit di umidità del suolo del 2000-2018 nel Nord America sudoccidentale era stato superato durante una mega siccità alla fine del 1500”, si legge in uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, in cui è stato dimostrato che “dopo l’eccezionale gravità della siccità nel 2021, circa il 19% della quale è attribuibile alle tendenze climatiche antropogeniche, il 2000-2021 è stato il periodo di 22 anni più secco dall’800 almeno”. “Questa siccità molto probabilmente persisterà per tutto il 2022, eguagliando la durata della mega siccità della fine del 1500”, scrivono gli autori dello studio.

“Dall’anno 2000, il Nord America sudoccidentale è stato insolitamente asciutto a causa delle basse precipitazioni totali e del caldo, caratterizzato più recentemente da un’eccezionale siccità nel 2021. Dal 2000 al 2021, le precipitazioni medie nell’anno idrologico (ottobre-settembre) del Nord America sudoccidentale sono state dell’8,3% al di sotto della media del 1950-1999 e la temperatura è stata di 0,91°C sopra la media. Nessun altro periodo di 22 anni dal 1901 almeno è stato così asciutto o caldo. Sebbene ci siano state interruzioni di un anno in queste condizioni anomale, la siccità ha dominato gli anni 2000, come dimostrano i declini in due dei più grandi bacini idrici del Nord America, i laghi Mead e Powell, entrambi sul fiume Colorado. Nell’estate 2021, questi bacini artificiali hanno raggiunto i livelli più bassi mai registrati, innescando restrizioni senza precedenti sull’utilizzo del fiume Colorado. La siccità è stata particolarmente estrema e diffusa dall’estate 2020 all’estate 2021. Nonostante un monsone nordamericano attivo nel 2021, lo United States Drought Monitor (USDM) ha classificato più del 68% degli Stati Uniti occidentali come in condizioni di siccità estrema o eccezionale per quasi tutto il periodo luglio-ottobre 2021, un record per quanto riguarda la siccità nei 22 anni di storia dell’USDM”, si legge nello studio.

“L’umidità del suolo è un integratore particolarmente importante della siccità e quella estiva è particolarmente cruciale, poiché è in estate che la domanda di acqua da parte degli ecosistemi, degli esseri umani e dell’atmosfera è generalmente più alta. Questa siccità all’inizio del XXI secolo è stata studiata per l’ultima volta fino al 2018 da Williams et al., che ha ipotizzato che l’evento prolungato di siccità potrebbe essere terminato nel 2019 a causa delle abbondanti precipitazioni di quell’anno. Tuttavia, le condizioni di siccità sono tornate nel 2020 e si sono intensificate sostanzialmente nel 2021, indicando che la siccità di inizio XXI secolo non è finita”, riporta lo studio, che aggiorna l’analisi di Williams fino al 2021, per confrontare la siccità di inizio XXI secolo, durata ormai 22 anni, con le mega siccità ricostruite.

“La nostra ricostruzione dell’umidità del suolo media regionale nel Nord America sudoccidentale è quasi identica a quella di Williams et al. Troviamo che il 2000-2021 si classifica come il periodo di 22 anni più secco da almeno l’800 d.C., con un’anomalia di umidità del suolo media di 22 anni di 0,87 sd. (σ) al di sotto della media 800–2021. Il secondo periodo di 22 anni più secco è stato il 1571–1592, con un’anomalia dell’umidità del suolo ricostruita di –0,83 σ. Le mega siccità ricostruite e l’evento attuale non sono stati esclusivamente asciutti nel tempo o nello spazio, ma il 2000–2021 è stato particolarmente asciutto sotto entrambi i punti di vista. Di tutti i periodi di 22 anni dall’800 d.C., solo due (1130–1151 e 1276–1297) contenevano più anni con anomalie negative dell’umidità del suolo rispetto ai 18 osservati nel periodo 2000–2021. A livello subregionale, le classifiche di siccità 2000-2021 erano generalmente meno gravi rispetto alle mega siccità passate, ma il 2000-2021 si classificava ancora tra i cinque periodi di 22 anni più secchi a livello locale nel 61% del Nord America sudoccidentale. Questa rappresenta la più grande area del Nord America sudoccidentale a registrare una gravità della siccità in un periodo di 22 anni tra le prime cinque posizioni in almeno 1.200 anni”, scrivono i ricercatori.

“Il suolo eccezionalmente secco nel 2021 è stato decisivo per l’escalation dell’attuale siccità e il superamento della mega siccità del 1500 come periodo con la più alta gravità media di 22 anni. L’anomalia dell’umidità del suolo del 2021 (–2,58 σ) è stata quasi uguale a quella del 2002 (–2,59 σ), l’anno più secco nel record di osservazione 1901–2021 e notevole per i suoi gravi impatti sugli ecosistemi forestali e sugli incendi. Il fatto che la siccità del 2021 sia stata paragonabile a quella del 2002 è particolarmente notevole. Sia il 2002 che il 2021 sono stati probabilmente più secchi di qualsiasi altro anno in quasi tre secoli e si classificano rispettivamente come 11° e 12° anno più secco durante l’intero periodo di studio 800-2021. L’anno di siccità ricostruito più grave è stato il 1580 (–3,82 σ) e l’anno più recente più secco del 2002 è stato il 1729 (–2,70 σ)”, riporta lo studio.

Lo studio ha anche aggiornato la valutazione dell’influenza del cambiamento climatico antropogenico (ACC) realizzata da Williams et al., giungendo alla conclusione che “le tendenze medie ACC rappresentano il 42% dell’anomalia dell’umidità del suolo nel 2000-2021 e il 19% nel 2021 nel Nord America sudoccidentale. La siccità di inizio XXI secolo non sarebbe su una traiettoria di mega siccità in termini di gravità o durata senza l’ACC” e “senza ACC, il 2000-2021 non sarebbe nemmeno classificato come un singolo evento di siccità estesa”, scrivono i ricercatori.

“Con una durata di 22 anni, è molto probabile che la siccità di inizio XXI secolo continui per il 23° anno e corrisponda alla durata della più breve delle mega siccità ricostruite (1571–1593)”, conclude lo studio.