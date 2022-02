Spettacolo nei cieli del Messico: scia di fuoco incanta la Bassa California del Sud e Sinaloa [VIDEO]

MeteoWeb

La scorsa notte numerose persone hanno osservato un grande spettacolo nei cieli del Messico: sui social sono state diffuse molteplici testimonianze dell’evento, provenienti dalla Bassa California del Sud, ma soprattutto dallo Stato di Sinaloa, da località come La Paz, Cabo San Lucas, Culiacán e Los Mochis.

Quanto osservato non sembra possa trattarsi di una meteora, anzi, anche se in mancanza di conferma ufficiale, sembra più probabile si tratti di spazzatura spaziale: un rientro in atmosfera avvenuto nel cielo sovrastante il territorio messicano.

Fenomeni come questi non sono nuovi in Messico, negli ultimi anni la frequenza di tali avvistamenti è aumentata: si tratta per lo più di satelliti obsoleti che rientrano dopo la scadenza del loro periodo funzionale in orbita.