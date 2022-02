Meteo Belluno, mese di gennaio all’insegna del caldo e della siccità

MeteoWeb

Questo mese è risultato quasi siccitoso, molto soleggiato, generalmente più caldo del normale e, in quota, anche più ventoso. Il sole ha dominato gran parte del mese, soprattutto nella seconda e terza decade, tanto che si sono contate 26 giornate di bel tempo ed una sola con tempo perturbato, com’era peraltro già avvenuto nel 2020 e nel 2017. Se si escludono il passaggio della perturbazione del giorno 5 ed il transito di un paio di innocue depressioni in quota, nel resto del mese è prevalso prima un campo di alta pressione, nella seconda decade, e poi forti correnti settentrionali in quota, non fredde, nella terza. Sui monti il vento forte è stato molto frequente, tanto che il gennaio 2022 si può classificare come uno dei mesi più ventosi in quota degli ultimi 35 anni, molto simile al febbraio 2009 e al dicembre 2008. Solo il mese di marzo 2009 risultò più ventoso.

Le temperature medie mensili sono risultate superiori alla norma di circa 2°C in quota e di 1.0/1.5°C nelle valli. Unica eccezione per i fondovalle prealpini e per qualche fondovalle dolomitico poco soleggiato, dove la temperatura media mensile non si è discostata dalle medie di riferimento. Queste differenze nello scarto sono da attribuire a più fattori, primo fra tutti l’elevata frequenza di condizioni di alta pressione e di flussi settentrionali relativamente miti, che hanno apportato spesso aria calda in quota e talora anche nelle valli dolomitiche; a causa del Foehn. Nei fondovalle prealpini invece è persistito a lungo uno strato di aria fredda nei bassi strati, favorito anche dal terreno innevato, strato quasi mai intaccato dal Foehn. Per questo motivo nei fondovalle prealpini si è riscontrata una notevole stabilità termica, mentre in quota sono state tante le oscillazioni nel corso del mese, iniziato con temperature diurne quasi primaverili sui monti.

Lo zero termico è variato fra un minimo di 370 m il giorno 6 ed un massimo di 3650 m il giorno 2. Le precipitazioni totali mensili sono state scarse, in genere comprese fra 10 e 50 mm, frutto dell’unica giornata di maltempo del 5 gennaio. La neve in questo giorno è caduta, anche copiosa, a quote medio-alte. Anche il mese di dicembre aveva mostrato un comportamento simile, con piogge e nevicate nella prima decade e poi assenza di precipitazioni. Va sottolineato che precipitazioni molto scarse nel bimestre dicembre-gennaio sono tutt’altro che una rarità nel Bellunese, fatto accaduto altre tre volte nelle ultime sei stagioni invernali.(2018-19, 2016-17 e 2015-16).

