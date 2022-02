Meteo, iniziata l’ondata di maltempo del weekend: arriva l’irruzione fredda, primi temporali in Veneto

MeteoWeb

Inizia l’irruzione fredda che porterà una forte ondata di maltempo invernale nel weekend, la più forte di tutta la stagione, con forti venti, temporali, grandine e nevicate fino a bassa quota al Centro-Sud. L’irruzione fredda proveniente dalle pianure della Russia europea ha iniziato a provocare i primi temporali in Veneto, in Friuli Venezia Giulia e nella Romagna meridionale.

Nel corso della sera, i fenomeni andranno a interessare le Marche, l’Umbria, localmente anche i settori orientali della Toscana, con piogge e rovesci intensi, localmente anche forti sull’Anconetano. Locali piogge in tarda serata sono attese anche sul Lazio e sull’Abruzzo centro-settentrionali. In tarda serata e verso la mezzanotte, è prevista l’irruzione di aria più fredda dall’alto Adriatico verso il Nord Appennino, con la neve che dalle quote di montagna potrebbe portarsi fino all’alta collina.

Già dalle prime ore di domani, il contrasto tra l’aria fredda in arrivo da nord-est e la tiepida superficie del mar Mediterraneo determinerà l’immediata formazione di un Ciclone freddo che alimenterà venti impetuosi, tanta neve a bassa quota ma anche fenomeni di forte maltempo come temporali, piogge intense, grandine e mareggiate.

