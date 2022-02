Meteo, le temperature massime di oggi: +17°C a Marsala e Battipaglia, +12°C a Piombino, +8°C a Norcia

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni hanno confermato il peggioramento del tempo previsto tra lunedì 14 e mercoledì 16 febbraio, con qualche strascico anche fino al 17 febbraio sull’estremo Sud, a causa di aria umida atlantica in scorrimento su substrato freddo. Ci saranno le condizioni per nevicate diffuse, fino al piano al Nord.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, domenica 13 febbraio 2022, in alcune località italiane: