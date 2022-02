Meteo, le temperature minime di oggi: -7°C a Roccaraso e Cascia, -4°C a Belluno e Isernia, +13°C a Ventotene

MeteoWeb

Il fine settimana prossimo segnerà l’inizio di una nuova interruzione della fase anticiclonica, a causa del transito di un moderato cavo depressionario in quota, cavo flebile che transiterà in un contesto ancora anticiclonico, ma in grado di aprire una breccia nell’alta pressione e di terminare maggiori disturbi.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 10 Febbraio 2022, in alcune località italiane: