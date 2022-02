Meteo, le temperature minime di oggi: -2°C a Cortina d’Ampezzo, +5°C a L’Aquila e Benevento

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, prende il via da oggi un rapido peggioramento del tempo che peggiorerà a partire da domani, e che manderà in ‘vacanza’ per qualche giorno l’alta pressione, che si lascerà desiderare in particolare tra lunedì e martedì.

Di seguito le temperature minime registrate oggi, 20 Febbraio 2022, in alcune località italiane: