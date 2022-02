Meteo Piemonte: domani giornata primaverile con venti di foehn, temperature oltre +20°C

MeteoWeb

La perturbazione nordatlantica che ha portato pioggia e neve in Piemonte ha lasciato spazio sul nordovest della penisola alla risalita di un promontorio di alta pressione, associato all’anticiclone delle Azzorre, che ha ristabilito condizioni generalmente stabili ed in gran parte soleggiate, con venti di foehn che soffieranno a più riprese nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali, in maniera più intensa domani.

Salvo la nebbia di questa mattina e le gelate che hanno interessato alcuni fondovalle e le pianure centro-orientali, in Piemonte torna dunque protagonista il vento di foehn sulle Alpi (a tratti con raffiche oltre i 100 km/h) che potrebbe estendersi anche alle pianure occidentali, tra Canavese e Cuneese.

E’ possibile che domani la colonnina di mercurio possa salire oltre i +20°C tra basso Canavese, Torinese, Cuneese e Astigiano, con picchi di +22/+24°C tra bassa val Susa, pedemontane del Pinerolese e del Saluzzese, tra Langhe e Roero.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: