Meteo Piemonte, le raffiche di Foehn fanno schizzare le temperature: +17°C a Torino, venti da uragano sulle Alpi [DATI]

Il vento di Foehn soffia forte in queste ore in Piemonte: ha spazzato via la fitta nebbia delle scorse ore e fatto salire la colonnina di mercurio. Al momento a Torino si registrano ben +17°C, +16°C a Villar Perosa +15°C a Nole, +14°C a San Francesco al Campo.

Si registrano venti da uragano sulle Alpi: a Ceresole Reale, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, la stazione meteorologica Gran Vaudala ha registrato una raffica di 212 km/h.

A Valtournenche (Aosta) rilevate raffiche a 141 km/h, sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere (Torino) 118,8 km/h.

Vento impetuoso, segnala Arpa, anche nella pianura torinese con raffiche a 90 km/h, Alla periferia di Torino, alla stazione Alenia di Arpa, 75,6 km/h.

