Meteo Piemonte: oggi giornata primaverile con venti di foehn, già +22°C a Borgone Susa [DATI]

MeteoWeb

La rimonta dei valori del campo di pressione favorisce condizioni soleggiate sul Piemonte fino a domani.

Oggi un flusso di correnti nordoccidentali in quota determina venti di foehn più intensi ed estesi sino alle pianure.

Secondo Arpa Piemonte, oggi e domani la quota dello zero termico risalirà oltre i 3000 metri, per poi calare bruscamente sui 2000 sabato.

In queste ore si registrano temperature da primavera inoltrata tra Torinese e Cuneese: la colonnina di mercurio segna ben +22°C a Borgone Susa, +20°C a Pietrastretta di Susa, +19°C a Coazze e Perrero, +18°C a Barge e Chiomonte.

