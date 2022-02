Meteo Piemonte: prime piogge e nevicate in arrivo dopo oltre due mesi di siccità

MeteoWeb

Non basteranno di certo a risolvere la situazione ma all’orizzonte si vedono piogge e nevicate in Piemonte, assetato da 64 giorni di siccita’. I primi segnali di cambiamento della situazione meteorologica sono arrivati gia’ oggi, con il passaggio di una debole perturbazione che ha eroso – spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo ed e’ transitato sulle Alpi senza causare precipitazioni.

Nella giornata di lunedi’ 14 febbraio, è atteso l’arrivo di un’altra perturbazione atlantica. Le precipitazioni saranno comunque “di debole intensita’, con neve anche a bassa quota“. Lo zero termico dovrebbe attestarsi a 500-600 metri.