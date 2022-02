Meteo, temperature primaverili in Piemonte nel giorno della Candelora per il foehn: già +18°C a Bussoleno, attesi picchi di +21°C [DATI]

MeteoWeb

Un marcato gradiente di pressione instauratosi a ridosso dell’arco alpino mantiene in Piemonte venti sostenuti in quota e condizioni di foehn nelle valli alpine e sulle pianure adiacenti.

Gli effetti dello scontro tra le zone di alta e bassa pressione sull’Europa che ha il suo fulcro sulle Alpi hanno determinato temperature oltre i +15°C già nelle prime ore del mattino e venti fino a 143 km/h sulle cime montuose.

Si registrano al momento temperature primaverili in tutta la regione (+18°C a Bussoleno, +17°C a Settimo Vittone, +16°C a Susa e Barge, +15°C a Pino Torinese) ma si toccheranno picchi anche di +20/+21°C su alcuni settori pedemontani occidentali.

Il foehn, vento caldo di caduta, continuerà a soffiare fino al tardo pomeriggio: questa mattina le raffiche hanno toccato i 143 km/h sopra Ceresole Reale (Torino), 111 km/h sul Monte Fraiteve sopra Sestriere e 96 km/h a Susa.

Secondo il bollettino di Arpa regionale, domani i venti si disporranno dai quadranti occidentali in quota mantenendo condizioni generalmente stabili e soleggiate fino alla serata, quando flussi umidi meridionali nei bassi strati favoriranno un graduale aumento della nuvolosità a partire dal settore sudorientale, più diffusa ed estesa anche alle zone di pianura e collina centro-orientali e meridionali venerdì.

