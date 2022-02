Guerra Ucraina, la bomba più grande arriva dal meteo: rischio clamorosa ondata di gelo a inizio Marzo

MeteoWeb

L’Ucraina in guerra rischia di vivere un altro flagello, stavolta meteorologico: tra 5 e 6 marzo, il prossimo fine settimana, un’intensa ondata di freddo polare colpirà l’Europa orientale. Non è ancora chiaro se si dirigerà sulle steppe della Russia europea o se, invece, si spingerà più a ovest, arrivando fin sul mar Nero e in Romania. In questo secondo caso, ipotizzato dall’ultimo aggiornamento del modello americano GFS, l’Ucraina sarà investita da un’ondata di freddo molto intensa, non eccezionale per il clima ucraino ma particolarmente problematico per una popolazione già stremata dalla guerra. Le temperature, infatti, rischiano di piombare fino a -25°C e potrebbe essere non solo un problema enorme per i civili, ma anche una grande incognita per gli strateghi militari attualmente impegnati, da entrambe le parti, a combattere il nemico. Con l’augurio che per quella data si arrivi a una tregua e si individui un accordo per trovare la pace.