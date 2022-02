Meteo USA, tempesta invernale porta neve e ghiaccio fino in Texas: oltre 30cm nel Midwest e 350.000 case senza elettricità, tornado mortale in Alabama – FOTO

MeteoWeb

Una grande tempesta invernale ha già lasciato senza energia elettrica circa 350.000 case e aziende dal Texas alla Valle dell’Ohio, mentre la pioggia gelata e la neve hanno appesantito i rami degli alberi e le linee elettriche. Al momento, è il ghiaccio ad avere un enorme impatto sulla circolazione e sul servizio elettrico nel Nord-Est degli USA. La tempesta è iniziata martedì 1 febbraio e si è spostata sul Paese durante la settimana, provocando un tornado mortale giovedì 3 febbraio in Alabama e scaricando oltre 30cm di neve in alcune parti del Midwest. Rare nevicate con accumuli misurabili e blackout si sono verificate anche in alcune parti del Texas. Alcune scuole e università in tutta l’area interessata dalla tempesta sono rimaste chiuse a causa delle cattive condizioni meteorologiche.

Lungo il lato più caldo della tempesta, nell’Alabama occidentale, un tornado ha colpito un’area rurale nel pomeriggio di giovedì 3 febbraio, uccidendo una persona, trovata sotto le macerie, e ferendo gravemente altre tre. Una casa è stata gravemente danneggiata.

Oltre 51cm di neve sono stati segnalati nelle Montagne Rocciose meridionali, mentre oltre 30cm sono caduti nelle aree dell’Illinois, dell’Indiana e del Michigan. Oltre 9.000 voli negli Stati Uniti programmati per giovedì o venerdì sono stati cancellati, oltre a più di 2.000 cancellazioni nella giornata di mercoledì. La Valle dell’Ohio è stata particolarmente colpita giovedì, con 211 cancellazioni di voli all’aeroporto internazionale di Cincinnati/Northern Kentucky.

La maggior parte delle case e delle aziende senza elettricità si trovava nel Tennessee e nell’Ohio. All’inizio della giornata odierna, circa 131.000 clienti del Tennessee erano senza elettricità, di cui oltre 125.000 nell’area di Memphis. Le squadre sono al lavoro per rimuovere alberi e linee elettriche abbattute nelle strade di Memphis. Potrebbero volerci giorni prima che l’energia elettrica venga ripristinata in città. Robert Knecht, direttore dei lavori pubblici di Memphis, ha detto che ci sono 225 alberi abbattuti nelle strade cittadine. Quasi 83.000 persone sono rimaste senza elettricità in Ohio.

In Texas, il ritorno di temperature sotto zero ha generato preoccupazione, un anno dopo il catastrofico gelo del febbraio 2021 che ha devastato la rete elettrica dello stato per giorni, provocando centinaia di morti in uno dei peggiori blackout nella storia degli Stati Uniti. Il Governatore Greg Abbott ha detto che la rete elettrica stava reggendo ed è sulla buona strada per avere una potenza più che sufficiente per superare la tempesta. Il Texas ha avuto circa 15.000 interruzioni di corrente elettrica oggi, quindi è ben lontano dai 4 milioni di interruzioni del 2021. Abbott e funzionari locali hanno affermato che le interruzioni registrate nella giornata di ieri erano dovute a forti venti o al ghiaccio sulle linee di trasmissione, non a guasti alla rete.

La tempesta è arrivata sulla scia del ciclone nor’easter dello scorso weekend, che ha portato bufere di neve in molte parti della costa orientale, seppellendo anche grandi città come New York e Boston.