Meteo Veneto, Arpav: precipitazioni scarse nei primi due mesi dell’inverno 2021/22

L’inverno rappresenta la stagione mediamente meno piovosa per il Veneto, “con i due mesi di gennaio e febbraio, in particolare, che risultano anche i mesi in media più asciutti dell’anno. Osservando però le precipitazioni complessive, registrate negli ultimi tre decenni durante il trimestre dicembre-gennaio-febbraio, si nota comunque un andamento assai variabile: si sono infatti alternate annate particolarmente asciutte, come ad esempio gli inverni 1998/1999, 1999/2000, 2011/2012 e 2016/2017, e altre al contrario molto umide e ricche di apporti pluviometrici come nel 2013/2014, 2020/2021 e 2008/2009“: è quanto rende noto Arpa regionale in un approfondimento climatico.

La stagione invernale di quest’anno “si sta dimostrando piuttosto asciutta rispetto alla norma: nei primi due mesi, dicembre 2021-gennaio 2022, sulla regione sono caduti infatti la metà circa dei quantitativi normali (72 mm circa contro i 141 mm della media calcolata a partire dal 1994/1995). Questa prima parte dell’inverno non rappresenta comunque un andamento eccezionalmente scarso di precipitazioni rispetto al passato: altri bimestri anche più secchi di quest’anno si sono registrati infatti già 7 volte negli ultimi 28 anni“.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

I primi dieci giorni di questo mese di febbraio 2022 stanno per concludersi senza alcun apporto pluviometrico su tutto il territorio regionale, prosegue Arpa. Dopo i frequenti afflussi di correnti settentrionali che hanno investito le Alpi in questi ultimi giorni che risultano notoriamente secchi sul nostro versante meridionale, su gran parte dell’Europa si va infatti riaffermando un nuovo campo di alta pressione: questo renderà quindi ancora stabile e senza precipitazioni il tempo anche sulla regione, almeno fino a parte di venerdì 11. Verso la fine della settimana infatti è probabile un cedimento dell’area anticiclonica, nel frattempo spostatasi verso il Mediterraneo orientale, per l’arrivo di una modesta perturbazione di origine nord-atlantica, i cui effetti però potrebbero risultare assai marginali sulla regione. Un altro possibile impulso perturbato potrebbe interessare il nord d’Italia nei primi giorni della prossima settimana ma le conseguenze in termini di precipitazioni significative al momento risultano ancora piuttosto incerte e pertanto si consiglia di seguire i consueti aggiornamenti previsionali di Arpav.