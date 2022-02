Meteo Veneto, domani sera arriva un fronte freddo: seguiranno venti da nord con episodi di Foehn nelle valli e sulla pedemontana

MeteoWeb

Sabato una saccatura di aria fredda, in spostamento da Nord verso l’Europa sud-orientale, lambisce il Veneto, portando modesti tratti di variabilità. Domenica, dopo una temporanea ripresa della pressione, in serata giungerà da nord un fronte freddo, cui saranno associati nella giornata di lunedì annuvolamenti e sui settori settentrionali modeste precipitazioni. Al suo seguito ingresso di venti da nord con episodi di Foehn soprattutto nelle valli e sulla pedemontana. Da martedì tempo stabile e progressiva attenuazione dei venti.

Pomeriggio/sera di Sabato 5

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, salvo residui annuvolamenti sulla pianura meridionale ed orientale. In serata possibili riduzioni della visibilità in pianura. Temperature diurne in ripresa in pianura e nelle valli, in calo in quota. Venti in quota moderati/tesi da nord-ovest.

Domenica 6

Cielo: Parzialmente nuvoloso o nuvoloso per nubi medio-alte e per nubi basse in pianura e sulle Prealpi, con possibili schiarite nelle ore centrali e aumento della nuvolosità dalla serata. Foschie e nebbie in pianura e nei fondovalle prealpini, specie nelle ore più fredde.

Precipitazioni: Assenti, salvo probabilità bassa (5-25%) di qualche fiocco di neve tra la notte e il primo mattino oltre i 1200/1400 m sulle Prealpi e in serata sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in locale variazione; massime in generale diminuzione.

Venti: In quota occidentali, fino alle ore centrali moderati, poi in intensificazione fino a tesi/forti in serata. In pianura occidentali deboli, a tratti moderati dalle ore centrali.

Mare: Poco mosso.

Lunedì 7

Cielo: In pianura in prevalenza sereno con ottima visibilità, salvo annuvolamenti tra la notte ed il primo mattino, in rapido dissolvimento. In montagna nuvoloso o molto nuvoloso, soprattutto sulle Dolomiti, dove la nuvolosità sarà più persistente.

Precipitazioni: In pianura assenti. Sulle Dolomiti probabilità medio-alta (50-75%) di modeste nevicate sopra gli 800-1000 m, sulle Prealpi in prevalenza assenti, salvo sporadici fiocchi di neve sulle cime più alte.

Temperature: Minime in diminuzione, salvo nelle valli e nelle località pedemontane interessate dal Foehn dove saranno in aumento. Massime in aumento in pianura, in diminuzione in montagna.

Venti: Forti o molto forti da nord-ovest in quota; Foehn nelle valli. In pianura moderati/tesi fino al mattino occidentali, dalle ore centrali settentrionali anche con raffiche di Foehn.

Mare: Poco mosso o mosso al largo.

Martedì 8

Cielo sereno, o poco nuvoloso per velature, con aria tersa ed ottima visibilità. Nelle prime ore, venti residui dai quadranti settentrionali in successiva attenuazione. Temperature minime in diminuzione, con valori inferiori a zero anche in pianura, massime in diminuzione in pianura e nelle valli, in aumento in quota.

Mercoledì 9

Tempo stabile con cielo sereno e ottima visibilità. Temperature stazionarie o in aumento sulle zone montane.