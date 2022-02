Meteo Veneto: nevicate diffuse sulle zone montagne tra oggi e domani, fino a 15-30cm

MeteoWeb

Il transito di una perturbazione dal nord Atlantico provoca una temporanea fase molto nuvolosa e relativamente fredda in Veneto, con delle precipitazioni e un po’ di neve fino a vari fondovalle specie delle Dolomiti. Tra la serata di lunedì e il pomeriggio di martedì previste nevicate diffuse (anche 15-30 cm circa) sulle zone montane, in genere fino a fondovalle sulle Dolomiti e con quota neve in rialzo sulle zone prealpine fino a 700-1000 m circa, a tratti e localmente più in basso in alcuni fondovalle più chiusi con possibili accumuli di alcuni cm. Da mercoledì la pressione risale, con crescenti spazi di sereno ma anche alcune nebbie o nubi basse in pianura e in qualche valle durante le ore più fredde.

Pomeriggio/sera di Lunedì 14

Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, salvo residui iniziali spazi di sereno sulle Dolomiti settentrionali, con Libeccio in quota; temperature massime in calo rispetto a domenica in pianura e nelle valli; probabile qualche debole precipitazione, con limite delle nevicate in rialzo soprattutto sulle Prealpi dai fondovalle a circa 700-1000 m.

Martedì 15

Cielo: Cielo molto nuvoloso o coperto, salvo qualche possibile locale schiarita alla sera.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso alta (75-100%) di fenomeni diffusi, in progressivo diradamento da sud-ovest dal pomeriggio in poi; sarà possibile qualche occasionale rovescio; limite delle nevicate in genere sui 500-800 m, ma anche un po’ più basso nelle vallate dell’interno e un po’ più in alto sui versanti esposti alla pianura.

Temperature: Per le minime prevarrà un aumento, anche sensibile a nord-est; le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota intensità e direzione variabili, con attenuazione del Libeccio nelle primissime ore ed una fase di rinforzo in particolare nel pomeriggio dai quadranti settentrionali; sulla pianura centro-meridionale fino a metà giornata a tratti moderati e a tratti deboli, nelle primissime ore da nord-est e poi dai quadranti sud-occidentali, in seguito deboli occidentali; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Moto ondoso in intensificazione soprattutto nelle ore centrali, fino a molto mosso o a tratti agitato al largo e mosso o a tratti molto mosso sotto costa.

Mercoledì 16

Cielo: Cielo parzialmente nuvoloso, con qualche fase di modesti addensamenti e alcune schiarite.

Precipitazioni: Probabilità nel complesso nulla o molto bassa (0-5%), più che altro per qualche residua modesta pioggia nelle primissime ore sulla pianura nord-orientale e qualche fiocco di neve in quota dal pomeriggio sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in calo, anche sensibile sulle zone montane; massime in leggero aumento sull’entroterra, stazionarie o in lieve calo sulla costa.

Venti: In quota dai quadranti nord-occidentali, nella prima parte della giornata da deboli a moderati e poi da tesi a forti; altrove, perlopiù deboli con direzione variabile.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Giovedì 17

Nelle prime ore varie nubi basse in pianura e nelle valli, poi ampi spazi di sereno specie in montagna; probabili alcune nebbie in pianura e in qualche valle durante le ore più fredde; le temperature minime in montagna aumenteranno, sulla pianura centro-meridionale caleranno un po’ e altrove non varieranno molto; le temperature massime sulla pianura nord-orientale saranno stazionarie o in leggero calo ed altrove aumenteranno, specie in montagna.

Venerdì 18

Cielo sereno o poco nuvoloso, con varie nebbie in pianura e nelle valli durante le ore più fredde; le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, per le massime prevarrà un aumento specie su Prealpi e pianura nord-orientale.