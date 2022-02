Misterioso tsunami causato da terremoto 8.2, un evento “enorme e silenzioso”: è stato invisibile ai sistemi di monitoraggio

MeteoWeb

La misteriosa origine di uno tsunami che si è esteso fino a 10mila chilometri dal suo epicentro è stato un terremoto “invisibile“: lo ha scoperto un nuovo studio.

Nell’agosto 2021, un enorme tsunami si è propagato negli oceani del Nord Atlantico, del Pacifico e Indiano. Era la prima volta che uno tsunami veniva registrato in tre diversi oceani dal catastrofico terremoto dell’Oceano Indiano del 2004. All’epoca, gli scienziati hanno pensato che fosse stato causato da un terremoto magnitudo 7,5 rilevato vicino alle Isole Sandwich meridionali (un territorio britannico d’oltremare nell’Oceano Atlantico meridionale).

Gli scienziati sono rimasti però sconcertati quando hanno scoperto che il presunto epicentro del terremoto era 47 km sotto il fondo dell’oceano, troppo profondo per causare uno tsunami, e che la frattura della placca tettonica che lo ha generato era di quasi 400 km: quel tipo di frattura avrebbe dovuto causare un terremoto molto più forte.

Ora, un nuovo studio pubblicato l’8 febbraio su Geophysical Research Letters ha rivelato che il terremoto era in realtà una sequenza di cinque sub-terremoti, separati da pochi minuti. Il terzo di questi mini-terremoti – un evento “invisibile” meno profondo, nascosto nei dati e non rilevato all’epoca dai sistemi di monitoraggio – è stato un terremoto magnitudo 8.2, responsabile dello tsunami.

“Il terzo evento è speciale perché è stato enorme ed è stato silenzioso,” ha dichiarato Zhe Jia, sismologo del California Institute of Technology. “Nei dati che normalmente osserviamo (per il monitoraggio dei terremoti), era quasi invisibile“.

I ricercatori sono stati in grado di recuperare il segnale del terzo terremoto dal groviglio di onde sismiche tagliando i dati in blocchi più lunghi di 500 secondi e utilizzando un algoritmo per individuarne le parti costitutive. Solo allora è apparso il terremoto di 200 secondi, che secondo Jia costituiva il 70% dell’energia rilasciata durante l’intero evento. Il terremoto nascosto, che ha fratturato un’interfaccia lunga 200 km tra due placche, è avvenuto a soli 15 km sotto la superficie terrestre, una profondità ideale per generare uno tsunami.

I ricercatori affermano che il terremoto è rimasto nascosto perché era un ibrido tra due tipi di terremoti oceanici, il tipo a “rottura profonda” che risulta da un improvviso slittamento delle placche e uno “slittamento tsunamigenico lento” creato dall’interazione di una placca contro l’altra, molto più lenta, a volte lunga settimane. I terremoti a slittamento lento possono rilasciare tanta energia tettonica quanto un terremoto di magnitudo elevata, ma il loro ritmo lento, insieme al fatto che non causano scosse sismiche pronunciate, possono spesso renderli difficili da rilevare.

In effetti, la maggior parte dei sistemi di allarme per terremoti e tsunami tendono a concentrarsi sul monitoraggio dei periodi brevi e medi delle onde sismiche, lasciando onde con periodi più lunghi – in grado di generare tsunami pericolosi – sepolte all’interno dei dati, ha affermato Jia.

I ricercatori vogliono cambiare questa situazione e hanno fissato un obiettivo a lungo termine per progettare un sistema in grado di rilevare terremoti che causano tsunami più complessi più o meno allo stesso modo in cui gli attuali sistemi fanno per quelli più semplici.