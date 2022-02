Morto Giampaolo Giuliani, il tecnico che “prevedeva” i terremoti tracciando il radon

MeteoWeb

Dopo una breve malattia, è morto a L’Aquila all’età di 75 anni Giampaolo Giuliani, ex tecnico dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, che divenne famoso in occasione del terremoto del 6 aprile 2009, per le sue ricerche sulla possibilità di prevedere i terremoti con l’esame del radon.

La teoria di Giuliani ipotizzava la relazione tra il rilascio di radon dalla crosta terrestre e il verificarsi di terremoti. I suoi studi sul radon come precursore sismico suscitarono critiche e polemiche.